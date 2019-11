L’équipe nationale féminine de basketball du Sénégal vient de décrocher sa deuxième victoire du Tournoi Qualificatif Olympique, devant le Mali (58-53). Un succès qui offre aux Lionnes la première place de leur groupe et un ticket pour les demi-finales.

Après leur premier succès face à l’Angola jeudi dernier, les Lionnes ont dompté les Aigles du Mali ce samedi. Les Filles de Cheikh Sarr se sont imposées durant chaque quart-temps du match et n’ont laissé aucune chance aux Maliennes de revenir dans la rencontre.

Avec cette victoire le Sénégal est qualifié en demi-finale et attend le match qui devra opposer le Nigeria au Mozambique à 16H. Le malheureux de ce match sera le prochain adversaire des Lionnes pour les demi-finales. Dans une rencontre où rien n’a semblé acquis malgré un léger avantage du Sénégal, les Sénégalaises devaient rester présentes dans le marquage et l’écart qui n’a jamais été large dans ce match.

Mame Marie Sy et Ndèye Fatou Ndiaye sont les meilleures Lionnes de la rencontre. 10 points pour la deuxième nommée et 16 points pour Mame Marie Sy, la capitaine des Lionnes. Si Cheikh Sarr et ses Filles gagnent leur match de demi-finale, ils seront directement qualifiés pour les Jeux Olympiques.