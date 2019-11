Alors qu’il ferait partie des cadres mis sur le marché dès le prochain mercato, Kalidou Koulibaly y est allé de son goût pour clore les débats. Le défenseur central, international sénégalais, qui s’est révélé au monde du football par le club italien, le Napoli, a rappelé son attachement au club parthénopéen.

« Mes enfants sont nés ici. Ici, j’ai grandi en tant qu’homme et en tant que footballeur.Ici, ma famille et moi nous sentons chez nous« , a posté Kalidou Koulibaly sur son compte twitter ce samedi. Un message loin d’être anodin, puisque les bruits ne cessent de croître quant à son potentiel transfert dans les prochain mois.

Reste à voir si le colosse sénégalais réussira à remettre les pendules à l’heure entre son club et lui par cette belle déclaration. Il faut dire que Kalidou Koulibaly n’a jamais caché son intention de poursuivre l’histoire d’amour avec son club, et si possible gagner des titres avec lui. Les prochains mois nous diront plus sur l’issue de ces bruits de couloirs qui redistribuent les cartes de l’avenir de Koulibaly à Naples.

Mes enfants sont nés ici. Ici, j'ai grandi en tant qu'homme et en tant que footballeur.Ici, ma famille et moi nous sentons chez nous💙

My children were born here. Here, I grew up as a man and as a football player. Here, my family and I feel at home💙#Napoli

— Koulibaly Kalidou (@kkoulibaly26) November 16, 2019