Le divorce semblait consommé entre Mbaye Diagne et le FC Bruges. Il n’en est rien. L’attaquant sénégalais avait été écarté du groupe brugeois après le penalty raté au Parc des Princes, lors de la 4ème journée de la Ligue des Champions, scellant ainsi l’élimination de Club Bruges au premier tour de la C1.

L’attaquant des Lions avait surtout attiré la polémique pour avoir bousculé la hiérarchie des tireurs en prenant la balle des mains de son capitaine, Hans Vanaken. Ce qui avait créé une grosse polémique en Belgique. Mais à l’occasion de la trêve internationale, le Club Bruges et Charleroi FC ont disputé avant-hier, un match amical et, l’attaquant sénégalais, absent de la sélection depuis la CAN 2019, a été aligné titulaire.

Cette figure semble mettre un terme à la sanction de Diagne. L’actuel leader de la Jupiler Pro League a remporté le match (2-1) mais Mbaye Diagne n’a pas fait tremblé les filets adverses.

