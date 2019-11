L’ancien capitaine de l’équipe nationale du Sénégal lors de la campagne du Caire 86 a dû acheter son ticket à 10 000 FCfa pour accéder au stade Lat-Dior de Thiès lors de la rencontre entre le Sénégal et le Congo.

« J’ai mal au cœur parce que je pense que ceux qui dirigent notre football ne nous considèrent pas et nous on ne réclame que notre légitimité. On a tout donné pour ce pays. Mais ces gens ne nous respectent pas. Comment tu peux comprendre que notre équipe nationale joue et que les anciens internationaux ne viennent pas au stade. Ils ont tous boycotté. Dans le temps, on nous donnait des billets, aujourd’hui on nous dit que le stade est petit. Même si le stade est petit, ils pouvaient nous réserver une partie du stade pour service rendu à la nation. Nous on doit nous rendre hommage, c’est ce qu’on mérite. On n’est pas n’importe qui dans ce football là », affirme Boy Bandit.

wiwsport.com