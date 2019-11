Coup dur pour Aliou Cissé, le sélectionneur national devra composer une équipe contre Eswatini sans Ismaila et Mbaye Niang. Blessés contre Congo, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, les deux attaquants seront indisponibles pour le match Eswatini vs Sénégal du 17 novembre 2019, nous informe la FSF dans un communiqué parvenu à la rédaction de wiwsport.com.