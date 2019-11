Pour le compte de la première journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2021), le Sénégal et le Congo s’affrontent depuis quelques minutes. A l’issue des 45 premières minutes, les Lions prennent largement le dessus grâce à Sidi Sarr (25′) et Habib Diallo (27′).

Les Lions n’ont pas raté leur entame dans cette rencontre. Le Sénégal domine cette première partie face au Congo sur la marque de deux buts à zéro. C’est le jeune Sidi Sarr qui donne l’avantage à l’équipe du Sénégal dès la 25e minute. Deux minutes de jeu après, le Grenat Habib Diallo, très en jambe en Ligue 1 avec Metz, offre un second but sur un centre de Sadio Mané (2-0).

Les deux jeunes joueurs ont lancé idéalement le Sénégal, qui mène 2-0 contre les Diables Rouges à la mi-temps. Suivez en direct la deuxième période sur notre site, Wiwsport.com

En vidéo, les deux réalisations sénégalaises !

Wiwsport.com