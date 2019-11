Victorieux ce soir contre les Diables Rouges du Congo sur le score de deux à zero, le Sénégal a entamé les éliminatoires de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations par une bonne note. Une victoire saluée par le patron du sport sénégalais, Me Augustin Senghor qui affirme au micro de wiwsport que la délégation sénégalaise va rallier L’Eswatini dès demain matin afin de bien récupérer avant la deuxième journée de la poule I.

« C’était important de démarrer la campagne par une victoire. Comme vous le savez l’objectif du Sénégal est de terminer premier de sa poule. Cette victoire nous permettra de bien entamer la second manche dimanche contre l’Eswatini. Pour le déplacement, l’avion de 55 places VIP qui doit nous amener est deja à Dakar. Nous allons partir demain à 10h30. Les dispositions sont prises dans le cadre de procédure de réciprocité avec l’Eswatini pour pouvoir régler les détails de regroupement. On arrivera demain soir.

Les joueurs auront le temps de bien récupérer et de s’entraîner deux jours avant de jouer ce match qui sera crucial pour la première place pour pouvoir être en bonne position pour la qualification. On réglera aussi les primes et autres pour que l’équipe soit dans les conditions optimales », souligne Me Augustin Senghor

wiwsport.com