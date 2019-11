Pour son entrée en matière dans ces éliminatoires de la CAN 2021, l’équipe nationale du Sénégal ne s’est pas ratée. A domicile, les Lions ont largement dominé le Congo 2-0. De bonne augure pour la suite.

Le Sénégal s’est imposé 2-0 face au Congo, ce mercredi au stade Lat Dior, en match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2021. Les Lions ont une nouvelle fois confirmé leur statut de vice-champions d’Afrique. Ce sont les jeunes Thiessois, Sidy Sarr et Habib Diallo, qui ont donné l’avantage à l’équipe du Sénégal dans cette rencontre. La première réalisation est l’oeuvre de Sidi Sarr dès la 25e minute. Deux minutes de jeu après, le Grenat Habib Diallo, très en jambe en Ligue 1 avec Metz, a offert un second but suite à un centre de Sadio Mané (2-0).

La seconde période n’offrira rien malgré quelques assauts. Grâce à cette victoire, Aliou Cissé et ses hommes débutent parfaitement leur phase de qualification à la CAN2021 et consolident la deuxième place dans ce groupe I, derrière la Guinée Bissau qui a corrigé Eswatini 3-0 dans la foulée. Pour leur seconde sortie dans cette campagne, les Lions feront face à l’Eswatini. La Guinée Bissau de son côté sera en déplacement au Congo.

