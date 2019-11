L’équipe du Sénégal affronte le Congo, ce mercredi (19h), au stade Lat Dior de Thiès, en éliminatoires de la CAN 2021. Les Lions seront très attendus pour se reprendre après la défaite en finale de la CAN 2019 face à l’Algérie. Mais, quatre mois après, Aliou Cissé devra aligner un onze inédit suite au forfait de Salif Sané et à la méforme de certains joueurs. Sans oublier Sadio Mané qui devrait être ménagé suite à son arrivée tardive en sélection. Sur ce, iGFM a tenté de faire l’équipe qui pourrait débuter ce soir face aux Diables Rouges.