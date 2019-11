Liverpool a marché sur Manchester City ce dimanche, à l’occasion de la douzième journée de Premier League. Les Reds ont livré une grosse performance avec à la clé, un nouveau record de prestige pour Sadio Mané.

L'attaquant sénégalais ne cesse d'émerveiller le public d'Anfield de par ses performances. Cette fois encore il écrit l'une des pages de l'histoire de la Premier League cette année, grâce à son but qui fait de lui le meilleur buteur du championnat anglais de première division sur l'année civile.

Le scénario du match

Malgré une bonne entame des Citizens, Liverpool a su faire le dos rond et réussira à marquer très vite dans la rencontre sur une frappe limpide de Fabinho. L’ancien joueur de l’AS Monaco venait ainsi de jeter un froid sur la troupe de Guardiola. Quelques minutes plus tard, Mohamed Salah enfoncera le clou et portera le score à 2 buts à 0. La seconde période sera tout autant maitrisée par les Reds qui réussiront à marquer sur une reprise de Sadio Mané. Même si Man City a réussi dans la foulée à réduire le score (3-1) aucun but ne sera marqué pour la suite de la rencontre.

Un record de plus pour Mané

En effet, d’après Afriquesports, il s’agit de sa 16e réalisation à domicile, en 2019, soit au moins trois de plus que tout autre joueur en Premier League. L’ancien messin est donc le meilleur buteur du championnat anglais à domicile, sur l’année civile. Une grosse performance qu’il a réussie grâce à quelques doublés. Une performance de haut niveau de l’attaquant sénégalais. Il reste ainsi très prolifique devant ses supporters, à Anfield. Auteur de 11 buts cette saison toutes compétitions confondues, Sadio Mané est de plus en plus décisif et a de fortes chances de remporter le Ballon d’Or. Le sénégalais porte Liverpool qui a désormais 9 pts d’avance sur les Citizens, champions en titre. Cette performance comptera surement au moment de la désignation du Ballon d’Or de l’année. Un titre pour lequel son concurrent direct est Lionel Messi.

Un duel Messi –Mané

Il n’y a plus l’ombre d’un doute sur l’identité du successeur de Modric. Le futur ballon d’or sera soit sénégalais, soit argentin. Depuis George Weah, aucun footballeur africain n’a réussi à remporter ce titre. Le Libérien passé par le Milan AC et le PSG, demeure d’ailleurs le seul africain à avoir remporté ce trophée individuel. C’est toute l’Afrique qui espère retrouver ce ballon tant convoité dans les bras de Sadio Mané. L’ancien joueur du FC Metz a des statistiques qui plaident en sa faveur. Champion d’Europe avec Liverpool, il fut d’ailleurs le meilleur joueur des Reds. A la Coupe d’Afrique des nations 2019 où il a porté le Sénégal, il a connu la finale. A tout ceci il faut ajouter cette performance de meilleur buteur de l’année en Angleterre qui tient pour le moment.

Dans le même temps, Lionel Messi continue d’enchainer des performances en Liga. Le Buteur argentin enchaine des coups francs depuis son retour de blessure. Champion d’Espagne l’année passée et également Pichichi (Meilleur buteur du championnat), Messi possède l’avantage d’avoir reçu le prix THE BEST de cette année. Généralement, le vainqueur de ce prix, récent, gagne également le Ballon d’Or. Cette statistique ne décourage pas pour autant l’Afrique et ses votants qui s’aligneront à coup sûr derrière le Capitaine des Lions pour ce sacre mondial. L’unanimité est faite autour de son talent et ses qualités tant sur le terrain que en dehors forcent l’admiration. Très humble et respectueux, Sadio Mané a lancé plusieurs projets d’ordre social dans son pays. Des projets estimés à des milliards de FCFA. L’ancien du centre de formation de Dimension Foot n’a qu’un rêve : rendre heureux ses concitoyens. Un bonheur qu’il pourrait aussi avoir à la suite de cette nouvelle performance.

wiwsport.com