Avec 25 points après 14 journées, Sochaux passera la 3e trêve internationale de la saison au chaud, dans le top 5. Le coach sochalien, Omar Daf, rappelle que l’objectif est bien le maintien.

«Tout le monde connaît les objectifs des dirigeants. On connaît l’effectif. Ce n’est pas comparable aux équipes de tête. Il est important de chercher l’objectif du maintien le plus rapidement possible. Si on a la possibilité de jouer autre chose, on le fera. Avançons tranquillement, mais sûrement.»

Pour rappel, vendredi dernier, Sochaux l’a emporté face au Havre dans le cadre de la 14e journée de Ligue 2 (2-0). Un succès acquis grâce à une grande solidité défensive, et un peu de réussite offensive. Les Doubistes ne sont qu’à 3 longueurs du leader Lens, qu’ils affronteront lors de la 15e levée. Une journée qui pourrait permettre aux protégés d’Omar Daf de s’emparer du fauteuil de leader.

Maligue2