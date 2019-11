Ils étaient quatre Lions à manquer la premiere seance d’entrainement de l’équipe nationale du Sénégal au Stade Lat Dior de Thiès, hier. Sadio Mané, Mbaye Niang, Edouard Mendy et Mamadou Loum Ndiaye ont finalement rejoint ce matin les 19 autres joueurs présents depuis lundi.

Le Groupe d’Aliou Cissé est désormais au complet pour effectuer le dernier Galop d’entraînement des Lions avant le match de la premiere journée du groupe « I » des éliminatoires à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue au Cameroun en 2021. La derriere seance sera huis-clos.

Cependant, le staff technique sénégalais devra composer sans de Salif Sané et Mame Baba Thiam, forfaits pour les deux rencontres contre le Congo et l’Eswatini. Hier, l’équipe nationale a beaucoup travaillé le jeu d’équipe, la fluidité et la bonne circulation du ballon lors de la premiere séance.

wiwsport.com