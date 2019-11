Pape Banda Ndiaye a représenté le Sénégal au stage africain du Programme des Instructeurs Arbitres de la FIBA (FRIP) 2019 qui s’est achevé jeudi dernier à Abidjan. 21 participants de différentes régions du continent étaient présents dans la capitale Ivoirienne, une première en Afrique.

Placé sous la direction de Carl Jungebrand, Directeur de l’Arbitrage de la FIBA, de Simon Kirkland, Instructeur arbitre FIBA, de Michael Haynes, Instructeur-entraineur, et de Pap Lemou Benga, Responsable des Fédérations Nationales et Sports de FIBA Afrique, ce stage de formation a fourni aux délégués un enseignement de haut niveau et des techniques d’apprentissage, ainsi qu’une connaissance plus large du basketball et de l’arbitrage.

