L’équipe nationale du Sénégal affrontera le Congo au stade Lat Dior de Thiès mercredi prochain. Les lions ont effectué ce soir leur première séance d’entrainement.

Parmi les joueurs présents au stade Lat Dior ce lundi, quatre n’ont pas pris part à la séance ouverte au public. Il s’agit du capitaine, Cheikhou Kouyaté, Lamine Gassama et de Saliou Ciss et Mame Baba Thiam. L’attaquant de Kasimpasa est déjà forfait pour les deux rencontres du Sénégal comptant pour les éliminatoires de la CAN 2021 qui se jouera au Cameroun.

Il était venu pour que le staff médical constate sa blessure. Quant aux trois autres, après avoir effectué quelques tours de terrain, ils étaient à la disposition des deux kinésithérapeutes de la tanière pendant plusieurs minutes. Cheikhou Kouyaté, Lamine Gassama et Saliou Ciss étaient donc ménagés pour cette séance.

Il faut rappeler que le Sénégal reçoit le Congo au stade Lat Dior mercredi à 19h. Les lions vont s’entraîner ce mardi au stade Lat Dior de Thiès à huis clos.

wiwsport.com