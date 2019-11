C’est sa première convocation avec l’équipe nationale du Sénégal. Naby Sarr, fils de Boubacar Sarr Locotte s’est entraîné ce soir au stade Lat Dior de Thiès avec les lions du Sénégal.

Naby Sarr a enregistré sa première séance d’entrainement avec l’équipe nationale du Sénégal. Cette séance a eu lieu au stade Lat Dior de Thiès. Naby Sarr, convoqué récemment par le sélectionneur Aliou Cissé exprime au micro de wiwsport.com sa satisfaction d’avoir intégré ce groupe des lions.

« C’est chaleureux, cela fait plaisir, c’est tout un peuple qui est derrière nous, cela va nous permettre de faire un bon résultat. Il y’a de très bons joueurs, je suis heureux d’intégrer ce groupe de bons joueurs. C’est un groupe de qualité et je pense qu’on peut faire de bonnes choses ».

Il avance et explique qu’il est à la disposition du sélectionneur et il sera capable de jouer comme arrière gauche ou latéral. « Quand on est fils de quelqu’un on s’y attend forcement. J’essayerai de faire plus que lui (Boubacar Sarr Lacotte). Je viens en tant que lion de la Téranga, si le coach me fait jouer comme arrière gauche je jouerai arrière gauche, s’il me met dans l’axe, j’y serai et si je dois être sur le banc, je serai sur le banc, il ‘a pas de problème moi je serai à la disponibilité »

wiwsport.com