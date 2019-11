Touché à la tête le weekend dernier suite à une collision avec son coéquipier, Gary Cahill, lors de la défaite de Palace face à Leicester (0-2), Cheikhou Kouyaté est bien rétabli et sera titulaire ce samedi face aux Blues de Chelsea.

Crystal Palace (9ème) se déplace ce samedi à Stamford Bridge pour défier Chelsea (4ème) après leur revers concédé le weekend dernier face aux Foxes de Leicester City. Un déplacement périlleux avant l’heure, il faut le dire, pour le capitaine des Lions et ses coéquipiers, au vu de la forme actuelle de la formation de Frank Lampard et ses BabyBlues.

Avec quinze points au compteur, les Eagles sont menacés par deux cadors, Manchester United et Tottenham Hotspur qui comptent chacun 13 points. Et Kouyaté et son équipe doivent tout faire pour éviter une seconde défaite consécutive, puisque leur prochaine sortie après la trêve internationale, sera la réception de l’actuel leader de la Premier League, Liverpool de Sadio Mané, son compatriote. Un calendrier pas clément pour le milieu de terrain des Lions qui sera sur la pelouse au coup d’envoi face à Chelsea pour aller chercher un résultat positif de Stamford Bridge.

