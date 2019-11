Arrivé en fin de mercato à l’AS Nancy-Lorraine, Saliou Ciss s’est vite imposé comme titulaire sur le flanc gauche de la défense, ou en tant que piston dans un 3-5-2. Avant de recevoir Troyes ce vendredi dans le cadre de la 14e journée de Ligue 2, l’international sénégalais s’est confié au site officiel de l’ASNL.

Buteur lors de la dixième journée face à Niort et auteur d’une prestation remarquable contre Lens, l’arrière gauche sénégalais veut s’inspirer du jeu contre les Les Sang et or (0-0, J12) pour décrocher un bon résultat à Picot face au co-leader de la division.

«Les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Le coach va peut-être nous demander d’aborder le match dans des conditions similaires ou de changer de système. Il est toujours très précis sur ce qu’il attend de nous dans le dispositif mis en place. En revanche, notre match face à Lens est une bonne source d’inspiration pour l’état d’esprit, l’envie et la détermination. On doit jouer tous nos matchs comme ça. On a la chance d’avoir un public qui nous aide beaucoup. Il faut faire le maximum pour remercier nos supporters.»

