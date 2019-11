Omar Daf et le FC Sochaux-Montbéliard se sont imposés ce vendredi à Bonal, face au Havre (2-0). Belle soirée donc pour les « Jaune et Bleu » qui remontent provisoirement sur le podium après leur succès lors de cette 14ème journée de Ligue 2.

Le FC Sochaux-Montbéliard a confirmé son sursaut à Niort et sa belle forme à la maison avec un nouveau succès devant le Havre (2-0), ce vendredi. Omar Daf, désormais 3e au tableau avec 25pts, offre à nouveau la victoire à ses supporteurs après le couac d’Ajaccio à Bonal il y a deux semaines. Les Normands étaient venus s’imposer la saison passée à Bonal (1-3), et gâcher la fête des 90 ans du club doubien. Et ce vendredi soir, les fans sochaliens se régalés et ont eu leur revanche.

Abdoulaye Sané, le meilleur buteur du FCSM, a manqué à nouveau la partie, comme c’est le cas depuis 3 semaines. Le genou de l’attaquant sénégalais constitue le feuilleton de l’automne… A priori, il y a toujours une petite gêne qui occasionne beaucoup de tracas et au dernier moment. Mais cela n’a pas empêché les supporters du FCSM de le choisir comme joueur du mois d’octobre…

Wiwsport.com