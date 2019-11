Depuis sa signature à Caen, Santy Ngom semble perdu dans cet effectif. L’attaquant ou milieu gauche des Lions du Sénégal ne parvient toujours pas à prendre la température de son nouveau club. Il n’a disputé que 99 minutes depuis le début de la saison. Et il sera également absent ce vendredi.

Depuis sa signature à Caen, Santy Ngom semble perdu dans cet effectif. L’attaquant ou milieu gauche des Lions du Sénégal ne parvient toujours pas à prendre la température de son nouveau club. Il n’a disputé que 99 minutes depuis le début de la saison. Et il sera également absent ce vendredi.

Erwin Zelazny, Rémy Riou – Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Adama Mbengue, Djibril Diaw, Hugo Vandermersch, Steeve Yago et Anthony Weber – Jessy Deminguet, Jan Repas, Anthony Gonçalves, Prince Oniangué, Alexis Beka Beka et Jessy Pi – Caleb Zady Sery, Nicholas Gioacchini et Herman Moussaki.