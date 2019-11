Le défenseur sénégalais Armand Traoré s’est officiellement engagé avec le club anglais de Cardiff, signant un contrat de courte durée qui prendra fin ce 31 décembre 2019.

Armand Traoré avait déjà joué pour les Bluebirds au cours de la seconde moitié de la saison 2017/18, alors qu’il était prêté par Nottingham Forest, et avait participé à la monté du club dans l’élite anglaise. Ce vendredi, le coach Neil Warnock a annoncé le retour du sénégalais au sein du club gallois après avoir impressionné tout au long de son essai de six à sept jours.

« Armand a signé. Il est avec nous depuis six semaines. C’est un contrat de courte durée au cas où quelque chose se passerait. Les fans le connaissent. Il a un très bon pied gauche et beaucoup de capacités. Il s’entraîne durement depuis qu’il est avec nous », a lâché Warnock, lors de sa conférence de presse d’avant-match face à Bristol.

Mais pour seulement quelques mois. Le contrat prendra fin ce 31 décembre 2019. Âgé de 30 ans, l’ancien défenseur de la Juventus et d’Arsenal était libre de tout contrat avant de signer chez les « Bleus et blancs ». Il pourrait profiter de la réception de Bristol de ce dimanche pour faire ses débuts cette saison en Championship.

Confirmed by the Gaffer in his Friday morning press conference!

Welcome back to South Wales, Armand! 💙

👉 https://t.co/msiMUo4yuJ#CityAsOne pic.twitter.com/u3BB3pb7xi

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) November 8, 2019