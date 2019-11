La 6e journée de Nationale Féminine 1 en France a vu Madjiguene Sène et Furdenheim affronter Thouars Basket de Aïcha Sidibé. Un duel qui a tourné à l’avantage de l’ex pivot d’ISEG Sports (50-48).

Quinze jours après le voyage raté à Trith, Aïcha Sidibé et Thouars basket se sont inclinés de nouveau et cette fois sur le parquet de Furdenheim, concurrent direct pour le maintien. Un déplacement ponctué d’une défaite 50-48, leur troisième revers de la saison. D’après Basketsenegal, les deux Sénégalaises ont cependant été discrètes dans cette rencontre avec 6 points inscrits pour Madjiguene et 5 points pour Aïcha.

