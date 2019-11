Le FC Sochaux reçoit Le Havre ce vendredi dans le cadre de la 14e journée de Ligue 2. Omar Daf est devenu un spécialiste pour donner un minimum d’infos à l’adversaire avant d’établir la feuille de match. Les incertitudes, il les cache bien. Les surprises, il en a toujours sous son chapeau.

Trouver le onze de départ sochalien la veille du match ressemble à un jeu de pistes où justement, le technicien sénégalais doit prendre un petit plaisir à les brouiller. Un petit sourire malin par ci, une allusion par là, mais aussi un groupe de 20 (et jamais de 18!) annoncé à 19h la veille et enfin l’explication d’un éventuel forfait dévoilé une heure avant la rencontre… Omar Daf sait manier le suspense. Sans doute est-ce aussi une façon de garder son groupe sous pression le plus longtemps possible. L’effectif sochalien le permet. Et de toute façon, ça marche.

Les petites surprises, les changements de joueurs… pourtant bons le match précédent, servent probablement à faire en sorte que son effectif, dans son intégralité, reste concerné, mobilisé, motivé. Le peu de blessés actuels permet ce turn-over. « Avec le staff, on décide du groupe et du onze de départ en fonction de l’état de forme du joueur, des entraînements de la semaine, de la tactique à adopter, de l’adversaire« , rabâche le coach des « Jaune et Bleu ».

Estrepublicain