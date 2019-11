Le penalty loupé par Diagne, alors qu’il devait être tiré par le spécialiste de l’exercice Hans Vanaken, restera longtemps en travers de la gorge des joueurs et supporters brugeois. L’attaquant a reconnu son erreur sur Instagram.

On joue la 75e minute du choc entre Paris et Bruges quand Mbaye Diagne obtient un penalty suite à un accrochage de Thiago Silva. Le PSG mène 1-0 et l’occasion est rêvée pour le Club d’égaliser, ce qui viendrait récompenser la très bonne copie rendue au Parc. Tout le monde s’attend à ce que Vanaken prenne ses responsabilités. Redoutable dans cet exercice, le capitaine des Blauw en Zwart est effectivement le tireur désigné.