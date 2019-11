Le Stade Rennais de Mbaye Niang doit gagner ce soir pour rester dans la course et espérer une qualification pour les 16es de finale de la Ligue Europa.

Dernier du groupe E avec un point, le Stade Rennais joue sa dernière carte en Ligue Europa face à Cluj (6 pts) à 18h55. Le club breton sera éliminé s’il s’incline et que le Celtic (7 pts) ne perd pas contre la Lazio Rome (3 pts). En revanche, une victoire lui permettrait de garder un espoir de se qualifier pour les 16es de finale.

«C’est un quart de finale. Si on l’emporte, on aura le droit à une demi-finale au Celtic, c’est dans cet état d’esprit qu’on doit l’aborder» , a déclaré le coach rennais Julien Stéphan, estimant qu’il lui faudra «a minima 7 points mais plus sûrement 9 points» pour se qualifier.

wiwsport.com