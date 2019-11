Les Lionceaux sont tombé ! Ce soir face au vice champion d’Europe, l’Espagne, l’équipe nationale du Sénégal n’a pas réussi à s’imposer. Elle rate ainsi les quarts de finale de la coupe du monde des moins de 20 ans.

Il n’y aura donc pas une équipe africaine dans le top 8 de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Après le Cameroun, l’Angola, le Nigeria, le Sénégal vient d’être éliminé par la belle formation de d’Espagne. Résultat final 2 buts à 1.

On n’a pas retrouvé des Lionceaux aussi conquérants et tranchants que lors de leurs deux premières sorties. Face à une équipe qui joue le ballon, le Sénégal n’a pas réussi à s’en sortir. Collectivement, pas à la hauteur, les hommes de Malick Daf ont d’abord encaissé un premier but à la 30′ avant d’assister au deuxième pion de la Rojita juste avant l’heure de jeu. Souleymane Faye a ensuite réduit le score. La bande à Papa Matar Sarr a tenté d’égaliser en fin de partie mais la réussite n’était pas au rendez-vous.

L’aventure s’arrête pour l’équipe nationale U17 du Sénégal. Pour sa première participation à une phase finale de cette compétition le Sénégal a tout de même réussi à décrocher son ticket pour les huitièmes de finales.

wiwsport.com