Sur la pelouse de Chambly, l’EA Guingamp n’a pas fait de détails lors de la 13e journée de Ligue 2. Une large victoire (1-5) où les offensifs bretons se sont régalés, à l’instar du sénégalais Yannick Gomis, auteur d’un doublé et joueur clé de cette J13.

Il n’est pas parti sur les mêmes bases élevées que la saison dernière. La faute à un feuilleton estival qui l’a pas mal perturbé. Yannick Gomis a débuté la saison sous les couleurs du RC Lens, avant de prendre la direction de Guingamp en fin de mercato. Forcément pas l’idéal pour s’intégrer et s’adapter à ses nouvelles couleurs. Mais l’attaquant sénégalais a retrouvé son punch vendredi à Pierre-Brisson. Une frappe magistrale pour son premier but, avant un duel remporté avec sang-froid en deuxième période pour le doublé.

Une attaque en feu à Chambly

Avec 46 ballons touchés, quatre tirs et deux buts, l’ancien joueur de l’US Orléans s’est montré omniprésent sur le front de l’attaque guingampaise, et s’est éclaté en compagnie de Ronny Rodelin, Frantzdy Pierrot (1 but) ou Bryan Pelé (doublé aussi). Depuis son arrivée en Bretagne, Gomis n’avait trouvé qu’une fois le chemin des filets, lors d’une défaite nette à Sochaux (3-1). L’an passé à la même époque, il cumulait déjà 7 buts et 3 passes décisives déjà en Ligue 2. Des statistiques qu’on ne voit pas non plus cette année chez les Sang et Or depuis son départ, d’ailleurs.

Une montée en puissance depuis Orléans

Natif de Dakar, Yannick Arthur Gomis a percé sur le tard en France. Après une formation à Ngor, il débarque à l’US Orléans en 2015. Le club évolue alors en National, et l’attaquant va prendre son temps avant de monter en puissance et de gagner définitivement ses galons de titulaire en L2 avec l’USO : 5 buts en 2016-2017, 12 en 2017-2018 puis 16 l’an dernier avec Lens. La montée ratée chez les Sang et Or, le numéro 13 souhaite désormais connaître sa première accession dans l’élite avec l’EAG. Sixième, le club s’est bien replacé depuis l’arrivée de Sylvain Didot, et peut toujours espérer côtoyer les sommets.

