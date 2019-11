Âgé de 22 ans, Nathanael Dieng est un défenseur franco-sénégalais qui évolue à Rodez, en ligue 2 française. Formé par Grenoble, il était prêté à Rodez pour jouer la montée en Ligue 2. Il a décidé de continuer l’aventure avec Rodez.

Dans cet entretien avec wiwsport.com, il est revenu sur son parcours, ses ambitions. Père sénégalais et mère française, Nathanael Dieng a déjà fait son choix par rapport à l’équipe nationale. Son ambition est de venir jour pour le Sénégal, son pays d’origine.

Présentez-vous à nos lecteurs…

Je m’appelle Nathanael Dieng, j’ai 22 ans. je suis franco- sénégalais. Mon père est sénégalais, ma mère française. je suis originaire de Grenoble. je suis défenseur central au club de Rodez qui évolue en Ligue 2 française.

Êtes-vous une fois venu au Sénégal ?

Je suis venu avec ma famille une fois. L’été prochain, on va y retourner tous ensemble. Où est-ce que vous avez pris goût au football ? on est une famille de footballeurs. Mes trois grands frères pratiquaient le football. L’un d’entre eux est même professionnel en D3 anglaise. je peux dire que c’est dans ma famille que j’ai pris goût au football. je suis passionné de foot à bas âge.

Parlez-nous un peu de votre parcours…

J’ai commencé le foot dans un petit club à côté de chez moi. ensuite, je suis allé à Grenoble qui était le grand club de la ville. à 15 ans, j’ai été recruté par l’as Saint-Etienne où je suis resté trois ans au centre de formation. Par la suite, je suis retourné à Grenoble. J’ai passé trois ans là-bas avant de signer mon premier contrat professionnel avant d’être prêté à Rodez, en national, l’année dernière (saison 2018-2919). Avec ce club, on est monté en Ligue 2 et j’ai résilié mon contrat avec Grenoble pour m’engager à Rodez pour la saison 2019-2020.

Après 8 matches en Ligue 2, vous avez été freiné par une blessure avant de revenir. Cela n’a-t-il pas handicapé ?

Non du tout. au contraire, cela m’a permis d’avoir plus d’ambition et de revenir en forme. je suis revenu de blessure plus motivé, plus engagé et déterminé à atteindre mes objectifs. je suis sur cette lancée et j’espère que ça ira. C’est votre première saison en Ligue 2 avec ce club.

Quel est l’objectif que vous vous êtes fixé ?

D’abord, faire tout pour aider le club à atteindre ses objectifs. C’est un club qui vient de rejoindre la Ligue 2. donc, notre premier objectif, c’est de tout faire pour nous maintenir D2. C’est d’ailleurs mon ambition première. je partage les mêmes objectifs que les dirigeants de Rodez. Ça ne sera pas facile certes, mais on va donner le meilleur de nous- mêmes.

Et sur le plan personnel ?

Faire le maximum de matches, être le plus performant possible. et pour ce faire, il me faut avoir plus de concentration, travailler davantage et rester dans cette dynamique. Rien n’est facile dans le football. Il suffit juste d’avoir des ambitions et être motivé pour les atteindre. Mais avant de parler d’objectif personnel, je parle d’abord des objectifs du club.

Vous êtes Franco-sénégalais, ’idée vous est-elle venue à l’esprit de jouer pour le Sénégal ?

oui, ’est quelque chose dont j’aurai envie. Mais après, ça va passer par mes prestations et mes performances en club d’abord. si je suis bon en club et que j’arrive à faire des performances, ça va parler de moi. et peut-être que je serai appelé en équipe nationale. j’aimerais jouer pour le Sénégal. J’ai envie de défendre les couleurs de cette nation. J’ai envie de jouer pour mon pays d’origine. Ça me fera plaisir de porter un jour le maillot de l’équipe du Sénégal. Ça a été mon rêve depuis tout petit. j’aimerais être sélectionné pour le Sénégal. Beaucoup de binationaux hésitent souvent pour faire le choix entre la France et le Sénégal.

Qu’est-ce qui vous a motivé à miser sur le Sénégal ?

C’est un choix personnel bien mûri. Ça ne m’a jamais traversé l’esprit de jouer pour un autre pays autre que le Sénégal. Je me sens à l’aise dans mes originaires sénégalaises. Raison pour laquelle j’ai opté pour ce pays. J’ai tant d’attache pour le Sénégal. Ma mère est française certes, je n’aurais pas raison de préférer un pays plutôt que l’autre. Mais là, c’est une question de choix.

Avez-vous une fois échangé avec un des dirigeants du football sénégalais ?

Non, je n’ai jamais échangé avec un dirigeant sénégalais. Je ne connais le coach Aliou Cissé que de nom mais personnellement non.

À Grenoble, vous avez côtoyé Pape Demba Camara, gardien de but international sénégalais ?

Pape Camara, c’est un joueur avec qui j’ai évolué pendant deux voire trois ans. C’est vraiment un homme super en plus d’être mon gardien de but. il est venu un jour chez moi pour manger du «yassa» ou du «Mafé». Il m’a dit qu’il a été international sénégalais. il me racontait ses expériences avec l’équipe du Sénégal. on disait qu’il faudrait qu’on se rejoigne un jour en sélection tous les deux.

wiwsport.com

(Propos recueillis par Mohamed El Amine Diop)