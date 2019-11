En conférence de presse d’avant-match de la Ligue des Champions face à Genk, Jürgen Klopp a défendu son poulain, Sadio Mané après que Pep Guardiola ait accusé l’attaquant des Lions d’être un plongeur.

Jürgen Klopp a profité de la conférence de presse d’avant-match de Ligue des Champions pour revenir sur les propos de Pep Guardiola, qui disait que Sadio Mané était un plongeur. « Est-ce que j’aime le fait qu’il parle de l’un de mes joueurs? Je ne suis pas sûr à 100% qu’il ait parlé de Sadio ou de nous en général, parce qu’il a peut-être mélangé les mots « il » et « eux ». Je n’ai pas entendu le nom de Sadio, je ne sais pas comment il aurait pu entendre parler d’un incident dans le jeu aussi rapidement après le match qui s’est passé là-bas« .

Le technicien allemand a poursuivi ses propos en prenant la défense de son poulain. Il considère que l’action était bien légitime et méritée d’être sanctionnée. « Ce n’est pas comme sauter sur une jambe et [jouer] comme s’il vous avait frappé, ou peu importe, juste au contact. Et toutes les autres sanctions étaient des sanctions, car il était dans cette situation et y est resté. Je suis sûr à 100% que si quelque chose comme ça se produisait pour Man City,ils voudraient une pénalité, car quelqu’un a donné un coup de pied au joueur dans la surface et c’est une pénalité.«

La bataille entre ces deux cadors anglais est loin d’être apaisée et se lance déjà avant la première rencontre de la saison entre les deux formations.

wiwsport.com