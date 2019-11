Les choses semblent enfin bouger pour l’international sénégalais Gorgui Sy Dieng, qui a disputé 24 minutes avec Minnesota et livré une grosse performance face aux Wizards.

Ce samedi, les Timberwolves de Minnesota ont dominé Wizards de Washington (131-109). Contre les Wizards, le pivot des lions du Sénégal a été monstrueux. Gorgui Sy Dieng, qui figurait dans le cinq de départ et pour la première fois de la saison, a très tôt dominé les débats, marquant 15 points et récoltant quatre rebonds à la mi-temps.

Le quatrième plus gros salaire de Minnesota empêchait les Wizards de défendre dans leur zone. Il a terminé avec 18 points, 8 rebonds, 3 contres, 2 interceptions et une passe décisive en 24 minutes seulement. C’est tout ce que le staff des Wolves aurait pu demander à Dieng. Lui, qui n’était apparu qu’une seule fois cette saison.

GO OFF, G! 🐺🐺🐺

15 pts. / 6-7 FG / 4 reb. / 3 BLK in the first half for @GorguiDieng! pic.twitter.com/9TLVaRm1K3

— Timberwolves (@Timberwolves) November 3, 2019