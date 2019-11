Le championnat national de basketball de 1ère division féminine 2018/2019 a finalement pris fin ce samedi 02 novembre avec le sacre de l’ASC Ville de Dakar en Coupe du Sénégal.

La longue saison s’est terminée sur une belle finale qui a vu l’ASC Ville de Dakar dominer Saint-Louis BC en coupe du Sénégal (57-50). Une saison où les trois ténors Ville de Dakar, Duc et Saint-Louis Basket on connu fortunes diverses.

Ville de Dakar : du rêve à la réalité

Arrivée pour une première fois dans l’élite en 2009, l’ASC Ville de Dakar a depuis parcouru du chemin. Alors que le club avait déjà la Coupe du Maire, la coupe de ligue et la Coupe du Sénégal en 2017, il rêvait de pouvoir être sur le trône du championnat. Un rêve qui s’est réalisé cette saison 2019. Ville de Dakar est championne. Mieux elle écrit encore l’histoire en faisant le doublé avec la Coupe du Sénégal. Une année historique donc pour Moustapha Gaye et ses filles.

DUC se console avec la Coupe du Maire et la Supercoupe

Duc avait bien entamé la saison en gagnant la première de la supercoupe à Saint-Louis. Malheureusement, les filles de Mborika Fall ne feront pas grande chose à part gagner la coupe du Maire de Dakar. Un trophée régional pour le Duc qui perd par ailleurs ses coachs Mborika Fall et Makhan Seck démissionnaires.

Année blanche pour Saint-Louis

La grosse surprise vient du Saint-Louis BC qui n’a rien remporté cette saison. Le SLBC a perdu la supercoupe et hier la Coupe du Sénégal. Deux échecs. Mais il y a un troisième et non pas des moindres. Champion 2018, Saint-Louis n’a pu défendre son titre à cause de son élimination en demi-finales des playoffs. Le club du nord est victime de la longue pause et de ses problèmes de trésorerie. Une saison à vite oublier donc pour les coumba ndar.

La saison est d’ailleurs terminée, sauf pour la Reine Couna Ndao qui va être intronisée ce dimanche en marge de la finale messieurs de la Coupe du Sénégal.

Basket221