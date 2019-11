Il s’appelle Amadou Ba. Cetait un ancien joueur de Cite Ndeye Marie. Il a rendu lame suite à un accident causé par la lancée de fumigènes des supporters de Ndoyene qui vibraient au rythme de leur victoire face à Cité Ndeye Marie en match comptant pour les demi-finales zonales.

Selon certaines sources présentes au stade, le fumigène a atteint le jeune Amadou Ba a bout portant sur la bouche et qu’il l’aurait même avalé.

Pour les besoins de l’enquête, le président de l’Asc Ndoyene a été invité à répondre devant les enquêteurs.

Prémonition

Constatant la rivalité entre les deux équipes et le niveau de rigueur entre les joueurs ou même l’engouement non mesuré du côté des supporters, la victime avait prédit un risque de perte en vie. » Si on ne fait pas attention, on risque d’enregistrer un mort à l’issue de ce match » aurait-il lâché. Malheureusement c’est sur lui que cela est tombé. L’on informe que le jeune footballeur a récemment baptisé un enfant.

Source : Torchedumonde