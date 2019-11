Les lions ont fait une bonne entrée lors du Copa de Lagos, le plus grand tournoi organisé en Afrique. Ils ont battu le Brésil (5-4).

Un match test avant la coupe du monde. La rencontre Sénégal-Brésil est un avant-goût de la compétition mondiale qui démarre. Les lions ont réussi le test, un premier pas selon le coach Ngalla Sylla. « On remercie le bon Dieu de nous avoir donné cette belle victoire contre le Brésil qui reste un bon adversaire et qui n’a pas démérité. On félicite les joueurs et on les encourage. Quand on se concentre sur le sujet, on fait de bons résultats. Maintenant, il ne faut pas s’enflammer, il faut rester concentré ».

Pour sa deuxième sortie, les lions rencontrent le pays organisateur. « Le tournoi se joue très vite, on aura pas le temps de savourer cette victoire. Ce qui est important est de récupérer très vite et de se concentrer sur le match de demain. Vous savez le match Sénégal vs Nigéria reste toujours un match de grande envergure. Même si on a l’habitude de gagner le Nigéria, il faut savoir qu’on ne l’a jamais battu en Copa Lagos », avertit-il.

Le Sénégal rencontre le Nigéria ce samedi à 18h. » Ce sera un défi pour nous de gagner cette belle équipe du Nigéria qu’on a vu gagné aujourd’hui. Il a dominé l’Angleterre 7-3. C’est à nous de faire un grand match donc et d’oublier cette victoire face au Brésil ».

