Rétabli de sa blessure à la cuisse, Idrissa Gana Gueye est de retour dans le onze parisien. Pour ce déplacement à Dijon dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1, le technicien allemand Thomas Tuchel a décidé de relancer le milieu sénégalais dans l’entrejeu.

Le Paris SG est en déplacement chez lanterne rouge de la Ligue 1 pour le compte de la 12e journée. Alors qu’il se remet d’une blessure à la cuisse, Gana Gueye revient directement en tant que titulaire. Bon signe pour Paris qui n’a toujours pas encaissé le moindre but en sa présence depuis sa signature. D’autant plus que le club Qatari est secoué par les blessures. Thilo Kehrer, Thomas Meunier, Ander Herrera, Marco Verratti, Neymar et Thiago Silva sont forfaits pour ce rendez-vous et ne sont pas du voyage en Côte d’Or.

En l’absence de Marco Verratti, le milieu international sénégalais aura pour mission d’animer l’entrejeu, tout en bloquant les offensives adverses. Il va opérer au milieu avec Marquinhos qui évoluera comme sentinelle, flanqué de Leandro Paredes. Et côté Dijonnais, le portier sénégalais Alfred Gomis fera bonne garde dans les buts, derrière une ligne de quatre.

Wiwsport.com