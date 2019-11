Décevant en terres bourguignonnes, le PSG est logiquement tombé sur la pelouse Dijon (2-1) ce vendredi, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1.

Face à des Dijonnais motivés et auteurs d’une grosse entame, symbolisée par une frappe de Ndong et une tête de Cadiz bien captées par Navas, le club de la capitale peinait à lancer son match, et à développer du jeu en l’absence de Verratti malgré le retour de Idrissa Gana Gueye au milieu. Malgré tout, contre le cours du jeu, le leader prenait l’avantage grâce à Mbappé (0-1, 19e), auteur d’un subtil piqué après un bon service de Di Maria.

Un premier coup dur pour la bande à Stéphane Jobard, qui perdait ensuite ses défenseurs Coulibaly, touché à l’adducteur, et Chafik, complétement KO et sorti sur civière après un choc à pleine vitesse avec son gardien Gomis. Malgré tout, la lanterne rouge du championnat ne pliait pas, et tentait de repartir de l’avant grâce à ses ailiers Chouiar et Baldé. Et finalement juste avant la pause, Dijon égalisait en toute logique au bout du temps additionnel sur un but de Chouiar après un centre de Ndong mal renvoyé par Navas (1-1, 45e+6).

Au retour des vestiaires, les Dijonnais repartaient sur les mêmes bases, et profitaient d’un festival de Cadiz dans la surface parisienne pour rapidement prendre l’avantage (2-1, 47e). Un scénario inespéré pour les hôtes, qui contraints de faire un 3e changement après la blessure de Baldé, se contentaient ensuite de défendre. Après l’entrée de Cavani à l’heure de jeu, le PSG élevait enfin le niveau, et se procurait enfin des occasions franches.

Mais ni Di Maria, ni Icardi ne parvenaient à égaliser, avec plusieurs ratés. Cavani de son côté butait sur un très bon Alfred Gomis, pendant que Paredes heurtait le poteau. Paris se réveillait trop tard, et après une dernière échec d’Icardi devant le gardien dijonnais, concédait sa 2e défaite de la saison en championnat.

