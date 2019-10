Sélectionnée par Cheikh Sarr pour le premier tour des éliminatoires du tournoi qualificatif olympique, prévu du 14 au 18 novembre à Maputo, Oumou Khaïry Thiam déclare finalement forfait. La championne d’Afrique 2015 est remplacée par Couna Ndao, reine du basket 2019.

Après les forfaits d’Astou Traoré, Yacine Diop, Fatou Diagne et Léna Niang, Cheikh Sarr va composer sans Oumou Khaïry Thiam. Cette dernière a renoncé au tournoi de Maputo. « Elle m’a tout juste dit pour des raisons personnelles et inattendues. Je ne sais pas si c’est pour des raisons de santé ou autres », confie le sélectionneur national.

Championne d’Afrique 2015, médaillée de bronze en 2013 et vice-championne d’Afrique en 2017, Oumou Khaïry Thiam avait pris aux Jeux Olympiques de 2016 et à la Coupe du monde 2018. Mais, elle n’a pas été sélectionnée lors de l’Afrobasket 2019 à Dakar. Les raisons de son forfait devraient être sérieuses, car elle toujours montre une grande disponibilité concernant l’équipe nationale.

Reine du basket 2019, Couna Ndao devrait sans doute combler le vide. L’arrière de Ville de Dakar a longtemps flirté avec la sélection A. Présélectionnée plusieurs fois, elle n’a jamais eu la chance de percer. Elle a donc l’occasion d’étrenner sa première sélection et de montrer toute l’étendue de son talent.

Sur les 12 Lionnes du dernier Afrobasket, seules six sont présentes. Il s’agit de Bintou Diémé, Ndèye Sène, Lala Wane, Mame Marie Sy, Oumoul Khaïry Sarr et Maïmouna Diarra. Si Astou Traoré, Yacine Diop, Fatou Diagne et Léna Niang sont indisponibles, Mame Diodio Diouf et Aïda Fall n’ont pas été retenues par le coach.

Liste des 12 Lionnes

Meneuses : Bintou Diémé, Elma Kinta Malou, Ndèye Khadidiatou Dieng

Arrières : Ndèye Sène, Couna Ndao

Ailières : Lala Wane, Ndèye Fatou Ndiaye

Ailières fortes : Mame Marie Sy, Oumoul Khaïry Sarr, Marème Diop

Pivots : Maïmouna Diarra, Ndèye Thiama Kamara

Source: Record