L’attaquant sénégalais d’As Monaco, Diao Baldé n’est pas retenu dans liste des joueurs qui vont entamer les deux premiers actes des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021.

En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur des Lions a donné les raisons : « La femme de Diao Baldé Keita est en état de grossesse, depuis le match contre le Brésil à Singapour on a eu une discussion et on a décidé de le laisser à côté de sa femme. Prions pour que cela se passe bien pour sa femme», explique Aliou Cissé.

Il manquera donc la double confrontation des Lions, d’abord contre le Congo prévu ce 13 novembre à Thies et face l’Eswatini six jours plus tard.

