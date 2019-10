Sorti en demi-finale par son compatriote, Nicolas Jadoun lors de la première semaine de tournoi, Seydina André maintient la même ambition d’atteindre la finale de la compétition. Le Franco-Sénégalais a largement dominé son adversaire du jour, Harry Rock par 6-3/7-5.

Seydina André faisait face à un adversaire plus mou ce mercredi pour son match de qualification en quart de finale. Face au Britannique Harry Rock, le demi-finaliste de la première semaine a montré un visage de leader dans son match. Maîtrisant la rencontre de bout en bout, il n’a donné aucune chance au jeune Rock de revenir dans la partie.

Par ses services renversant, André a foudroyé son adversaire au tout début du match pour annoncer la couleur et se faire respecter. Se permettant parfois des fautes lors de ses remises et services, le jeune tennisman a tout pour prétendre au titre en fin de semaine. Il a rectifié son absence dans le match et montré plus d’abnégation face à ses vis-à-vis. Il se qualifie donc pour les 1/4 de finale et s’apprête à jouer dans l’après-midi, son quart de finale en double.

wiwsport.com