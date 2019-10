Kalidou Koulibaly pour succéder de Sergio Ramos ? Agité depuis plusieurs mois, le transfert du défenseur international sénégalais de Napoli au Real Madrid avance à grand pas.

Selon le média espagnol Diario Gol, repris par sudonline, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, qui aurait pris une décision radicale concernant son défenseur, étudierait la possibilité d’offrir 120M€ à Aurelio De Laurentiis pour faire venir un duo Kalidou Koulibaly et le milieu de terrain de Napoli, Fabian Ruiz.

À en croire le média espagnol, le président du Real Madrid étudierait la possibilité d’offrir 120M€ à Aurelio De Laurentiis pour ses deux protégés. Reste maintenant à savoir avec cette proposition, si le président du Napoli est prêt à accepter cette nouvelle offre ?

On sait que jusqu’ici le président de Napoli attendait ce montant cet été juste pour son défenseur sénégalais. Mais l’intérêt de plus en croissant pour le défenseur des Lions pourrait finalement peser dans la balance. Il faut noter qu’en plus du Réal, Manchester City aurait également affiché son intention d’enrôler Kalidou Koulibaly.

