Les trophées collectifs vont être décernés lors de cette fin d’année. Et ce mercredi, les nommés au prix du meilleur joueur de l’année pour les Globe Soccer Awards sont connus. Vainqueur du Onze d’Or 2019, Sadio Mané est bien présent dans la liste. D’autres joueurs de Liverpool font partie des finalistes comme Alisson Becker, Mohamed Salah et Virgil Van Dijk. Sans surprise, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo font aussi partie de la liste. Le joueur de Manchester City, Bernardo Silva accompagne tous ces joueurs.

Djamel Belmadi, vainqueur de la CAN 2019 avec l’Algérie figure parmi les meilleurs entraîneurs. La cérémonie du Globe Soccer Awards est prévue le 29 décembre prochain au cours de laquelle les lauréats seront dévoilés. Pour rappel, la saison dernière Cristiano Ronaldo et Didier Deschamps ont été les vainqueurs de ce prix. Le prix sera décerné le 29 décembre prochain.

The nominees for Best Men's Player of the Year Globe Soccer Award are: Alisson Becker, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Salah, Sadio Mané and Virgil van Dijk

