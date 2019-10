On connait désormais les noms des roi et reine de la saison 2019 de basketball. Il s’agit de Pape Moustapha Diop (AS Douanes) et Couna Ndao (ASC Ville de Dakar).

Vainqueur la saison dernière, et récent MVP de la finale du championnat masculin, Pape Moustapha réalise le double. Il devance Mamadou Lamine Diop et Samba Daly Fall du DUC.

Quant à Couna Ndao, elle décroche ce sacre pour la première fois de sa carrière. Elle a récemment remporté le championnat féminin avec l’ASCVD. Vive le couple royal !

Basketsenegal