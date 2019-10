Tous les deux soupçonnés d’être au cœur d’un système de corruption pour couvrir des cas de dopages d’ athlètes russes, l’ex patron de l’athlétisme mondial (IAAF), le Sénégalais Lamine Diack et son fils Massata Diack devant le juge en janvier 2020, informe l’Agence France Presse. Leur procès est prévue à Paris, du 13 au 23 janvier 2020 .

Celui qui fut l’influent président de la fédération internationale d’athlétisme entre 1999 et 2015, devra répondre de « corruption active et passive », « abus de confiance » et « blanchiment en bande organisée » devant le tribunal correctionnel. Au terme de vastes investigations, un trio de juges mené par Renaud Van Ruymbeke avait signé le 19 juin son ordonnance de renvoi.

Outre Lamine Diack, le juge a renvoyé sur le banc des prévenus cinq autres protagonistes dont son fils, Papa Massata Diack, ex-puissant conseiller à l’IAAF chargé du dossier des droits marketing, aux montants colossaux.

