La 8e édition de la Copa Lagos va démarrer ce 1er novembre à Lagos (Nigeria). Les lions vont participer pour la 3e fois à cette compétition.

L’équipe nationale de Beach soccer va quitter Dakar ce mercredi à 15 heures pour rallier Lagos où se déroule , le plus grand tournoi de Beach soccer en Afrique. La compétitions démarre le 1er pour prendre fin le 3 novembre. Les lions vont jouer tour à tour le Brésil, le Nigeria et l’Angleterre.

Pour le capitaine de l’équipe nationale, Al Seyni Ndiaye, l’objectif est très clair pour l’équipe. « Remporter le tournoi pour nous mettre en confiance avant la coupe du monde. Vu qu’on revient des jeux mondiaux avec une déception, c’est l’occasion pour nous de nous remettre en confiance en faisant un bon tournoi devant le Brésil ».

En effet, les lions sont rentrés du Qatar, il y’a deux semaines. Ils participaient aux jeux mondiaux de la plage et ont été éliminés lors de la phase des poules avec deux victoires (Ukraine, Paraguay) et une défaite (Iran). Ce tournoi de Lagos est leur dernière étape de préparation avant la coupe du monde qui aura lieu du 21 novembre au 1er décembre au Paraguay. Le Sénégal loge dans la poule C avec la Russie, la Bielorussie et les Emirates Arabes Unis.

L’entraîneur Ngalla Sylla a publié la liste des 12 joueurs qui vont participer à cette compétition le 25 novembre passé. Sur l’absence de Adama Mbaye, il expliquera : « Effectivement, il n’est pas convoqué. On a récupéré Barry qui était blessé et on va essayer de voir son comportement durant ce tournoi. Il y’a aussi le retour de Bleck qui remplace Papa Modou Ndoye. On est à la recherche d’une bonne équipe pour la coupe du monde. Après le tournoi de Lagos, on donnera la liste définitive. »

Voici la liste :

Al Seyni Ndiaye, Real Munster

Amadou Ba, Ngor Almadies Beach Soccer

Vieux Ibra Saher Thioune Real Munster

Jean Ninou Diatta , Golf Beach Club de Dakar

Hamad Francois Diouf , APLN de Dakar

Babacar Fall, Yeumbeul Beach Soccer

Mamour Diagne, Yoff Beach Soccer

Limamou Thiaw Niang, Kawsara Beach Soccer

Lansana Diassy, Golf Beach Club de Dakar

Raoul Mendy , Club Merbat

Hamidou Barry, Yeumbeul Beach Soccer

Jean Charles Bleck, Golf Beach Club de Dakar

