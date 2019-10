Au total, 45 garçons et 30 filles vont participer au deuxième tournoi. La compétition a reçu de nouveaux joueurs talentueux qui vont rendre le WTT J5 Dakar encore plus intense.

La deuxième semaine de la compétition junior de tennis promet encore plus de spectacle. De nouveaux joueurs se sont ajoutés à la liste des candidats. Miloude Doumbouya est membre du comité d’organisation et superviseur de la compétition. « Nous avons enregistré 5 arrivées, des joueurs de bonne qualité puis que la tête te de série numéro 1 du tournoi est en lice cette semaine. Cela veut dire que c’est le premier joueur à classer et qui est dans un tableau, pour que les autres puissent se greffer. FOK KOW est un marocain et il est classé 525e mondial. Cela prouve qu’il a eu à faire des preuves auparavant sur d’autres tournois et qu’il va relever pour cette deuxième semaine le niveau du tournoi. »

En plus de Fok Kow, il y’a aussi un autre joueur marocain Moussa Ali. « Il est tête de série numéro 8 du tournoi, 1491e sur celui mondial. C’est un bon classement et prouve que c’est un joueur qui débute dans cette compétition. Et qu’en peu de temps , 3 à 4 tournois, il a pu avoir ce nombre de points qui lui permet déjà de rentrer dans le tableau finale. Il y’a aussi Sefiani Elias, Josh Renolds et Gazeu Barbier qui ont gagné ce matin. Ils ont fait de bonnes prestations qui nous laisse penser qu’ils feront un bon parcours. »

Encore plus d’adversité et de niveau dans le jeu, le deuxième tournoi s’annonce rude, au bonheur des organisateurs explique le superviseur. « Le niveau de la deuxième semaine sera relevé nous le savons. En plus des arrivées, il faut compter sur ceux qui étaient là. Le champion Nicolas Jadoun et John Da Silva qui sont de bons joueurs. Ce qui fait qu’à partir des quarts de finale, nous aurons de bonnes rencontres, âprement disputé. Je pense que la finale sera intéressante, je en dirais pas autant que la première semaine. Parce que samedi passé, on a assisté à de belles finales; Mais nous pensons que deux joueurs qui ne se connaissent pas donnent plus d’agréments. »

Pour cette dernière semaine de compétition, la même formule que celle écoulée sera adoptée. Miloude Doumbouya nous fait un rappel : » Lundi et mardi nous jouons les premiers tours du tournoi. Mercredi sera pour le deuxième tour. Jeudi, les quarts de finale, vendredi la demi-finale et samedi la finale. En double, nous avons commencé aujourd’hui et la finale se jouera vendredi. »

