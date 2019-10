Le sélectionneur de l’équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, rencontre la presse jeudi, annonce un communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) transmis à la rédaction de Wiwsport.com.

Le sélectionneur national fera face à la presse, ce jeudi 31 octobre, à partir de 10 heures, à l’hôtel Good Rade, sis sur la VDN – Dakar. La rencontre avec les journalistes servira de publication de la liste des joueurs retenus en perspective du match Sénégal vs Congo du 13 novembre 2019, comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, indique le communiqué.

Wiwsport.com et ses confrères profiteront de cette occasion pour revenir sur plusieurs sujets d’actualités. Dans ces éliminatoires, le Sénégal loge dans la poule I avec le Congo, la Guinée-Bissau et l’Eswatini (ex Swaziland).

