Le Sénégalais est impressionné par le travail que fourni son partenaire brésilien. Vainqueurs hier de Tottenham (2-1), Sadio Mané et Liverpool sont toujours invaincus cette saison en Premier League et continuent à dominer le championnat anglais.

Leader d’attaque aux côtés de Mohamed Salah et Roberto Firmino, l’international sénégalais fait partie, comme ses deux compères, de la liste des 30 finalistes pour le Ballon d’Or. Si Mané et son coéquipier Égyptien sont comparés aux meilleurs joueurs du monde, l’avant-centre brésilien est lui souvent sous-estimé dans le monde du football.

Après la victoire face aux Spurs, l’ancien joueur de Génération Foot s’est arrêté au micro de Canal+ et n’a pas hésité à encenser l’attaquant auriverde. « Pour moi, c’est l’un des meilleurs au monde. Je n’ai jamais vu un attaquant comme lui dans ma carrière. C’est un attaquant et c’est lui qui se sacrifie le plus dans l’équipe. Il est tout souriant, il ne parle pas mais donne tout sur le terrain » lit-on sur transfert

