Depuis de nombreuses années maintenant, les joueurs internationaux Sénégalais sont présents, en masse, en Ligue 1.

En effet, que ce soit en attaque ou en défense, sans oublier le milieu, les Lions de la Téranga ont de vraies places de titulaires dans les formations de l’Hexagone et cinq joueurs tirent, très clairement, leur épingle du jeu en ce début de saison : un Parisien, un Messin, un Angevin et deux Rennais.

Pour débuter et faire l’éloge des joueurs sénégalais, il est évident d’évoquer Idrissa Gana Gueye, le nouveau milieu du Paris Saint-Germain. Arrivé cet été contre 32 millions d’euros, l’ancien Lillois s’est rapidement imposé comme une pièce essentielle de l’équipe de Thomas Tuchel. Rapidement intégré au XI de départ du PSG, il forme un joli duo technique avec Marco Verratti, qui profite de sa présence pour jouer beaucoup plus haut sur le terrain. Critiqué à son arrivée, Gueye a vraiment mis tout le monde d’accord lors du premier match de Ligue des Champions face au Real Madrid avec une prestation XXL. Actuellement blessé, l’ancien d’Aston Villa et d’Everton devrait rapidement retrouver les terrains. Forcément, il fait partie de l’équipe favorite au titre de champion de France à l’issue de la saison.

Habib Diallo est probablement le joueur sénégalais le moins attendu en ce début de saison, et pourtant. Attaquant titulaire du FC Metz, promu en Ligue 1 cette saison, l’attaquant de 24 ans fait parler son physique (1m86) et sa finition chaque semaine en Ligue 1. Résultat, le joueur, sous contrat jusqu’en juin 2022, a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises en Ligue 1 en l’espace de 11 matchs. Il est donc, naturellement, sur le podium des meilleurs marqueurs du championnat. Décisif toutes les 130 minutes dans l’Hexagone, il s’est notamment offert des buts face à Monaco (2 buts), Saint-Etienne (1 but) ou encore Nantes (1 but).

S’ils font partie des joueurs sénégalais les plus talentueux du championnat, Sada Thioub, Edouard Mendy et Mbaye Niang vivent un début de saison compliqué avec respectivement Angers et Rennes. Le premier, transféré de Nîmes cet été pour 3,5 millions d’euros, ne compte que 6 apparitions en championnat cette saison pour une passe décisive. Très intéressant l’an passé avec les Crocos, le Sénégalais, qui a fêté sa première sélection cette année, doit encore s’imposer dans l’effectif angevin.

Enfin, Edouard Mendy et Mbaye Niang sont en difficulté à Rennes, au même titre que l’équipe. Les Bretons, qui viennent de mettre fin à une série de 10 matchs sans victoires, ont beaucoup de mal à trouver leur marque cette saison et le premier, qui vient d’arriver pour être le gardien numéro 1, n’a pas encore sorti de grosses prestations dans les cages noire-et-rouge, tandis que Mbaye, en attaque, brille surtout par sa maladresse. Prêté l’an passé aux pensionnaires du Roazhon Park, il a été acheté définitivement cet été contre 15 millions d’euros. Presque éliminé de la Ligue Europa, Rennes attend plus de ses deux Sénégalais pour espérer une nouvelle qualification en Coupe d’Europe à la fin de la saison.

