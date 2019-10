Présent au Sénégal, Mamadou Niang, invité à ITV fait un témoignage sur Gana Gueye, l’actuel milieu de terrain du PSG. L’ancien attaquant de l’OM a fait une révélation sur ce dernier durant la CAN 2012.

« C’est un joueur que j’adore, que j’ai toujours trouvé très bon. J’ai toujours été fan d’Idrissa Gana Guèye. Il a toujours été un super joueur. Quand il faisait ses débuts en Ligue 1 à Lille déjà, il était énorme. En sélection également, je faisais partie de ceux qui souhaitaient ardemment qu’il soit avec nous à la CAN 2012″, confie Mamadou Niang.

Avant d’ajouter qu’il avait « beaucoup insisté pour qu’il soit avec nous à la CAN (Gana Guèye avait alors disputé son premier match en sélection A quelques semaines avant la CAN, ndlr) malheureusement, il n’avait pas été pris. Mais c’est vraiment un joueur que j’admire, qui apporte un vrai plus à cette équipe du PSG. Il jouera pas le Clasico, c’est dommage pour lui mais on va dire, tant mieux pour l’OM ».

