Le président de la ligue sénégalaise de football professionnel est revenu ce samedi sur l’affaire Excaf vs StarTimes qui devait aider la ligue à être autonome financièrement.

Il y’a quelques mois, le président de la ligue sénégalaise de football professionnel Saer seck et l’’Agence de régulations des marchés publics (Artp) avait refusé d’accorder un agrément à StarTimes. Contrairement au CNRA ne trouvait rien à redire en ce qui concerne l’accord entre StarTimes et la LSFP. En réalité, le régulateur se déclarait incompétent.

« Le contrat est entre deux parties privées, la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel et la société StarTimes. Très sincèrement, le CNRA n’a rien à y faire » avait évoqué le président Babacar Diagne. Il affirmait qu’on ne peut non plus opposer à StarTimes la commercialisation d’une offre TNT étant donné qu’il opère exclusivement du DTH (direct-to-home) même si son décodeur propose une entrée TNT.

Une analyse que la ligue et StarTimes ont rendu à l’ARTP depuis 8 mois. De ce fait, la structure chinoise pouvait commencer à vendre ses décodeurs. Mais le au micro de wiwsport.com, Saer Seck déplore ce silence de l’ARTP qui ne réagit toujours pas sur cette affaire.

wiwsport.com