Le Stade Rennais, à neuf contre dix, s’est incliné contre Cluj (0-1), dans le cadre de la troisième journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Edouard Mendy et Mbaye Niang se sont très mal embarqués dans cette rencontre.

Drôle de scénario pour le Stade Rennais notamment pour ses sénégalais dans cette rencontre de Ligue Europa face à Cluj. En plus de la défaite à domicile (0-1), Edouard Mendy, qui s’est remis d’une blessure au genou droit, et Mbaye Niang ont vécu un cauchemar éveillé ce jeudi soir face à Cluj en Ligue Europa. Cauchemar d’entrée avec un carton rouge pour Mendy. Niang a loupé la balle d’égalisation sur penalty.

Dès la cinquième minute, les Rouge et Noir se sont retrouvés à dix après l’expulsion d’Edouard Mendy pour un tacle à l’entrée de sa surface. Le portier sénégalais qui n’a plus joué depuis le 3 octobre face à la Lazio Rome, n’a malheureusement pas pu honorer son retour. Le gardien de but rennais s’est rendu coupable d’une faute sur Lacina Traoré. Pénalisée par la sortie prématurée de Mendy, les Bretons se font surprendre quatre minutes après. Ciprian Deac se charge d’un coup franc extrêmement bien placé, et sa frappe du pied gauche trompe Pépé Bonet, le jeune remplaçant d’Edouard !

Touché, Rennes ne rompait pas et tentait de repartir vers l’avant. Juste avant la demi-heure de jeu, le club français avait une opportunité en or de se relancer avec un penalty obtenu par Hunou sur une faute de Boli. Mbaye Niang aurait pu réduire le score mais le l’attaquant sénégalais ne cadrait pas sa tentative. Sa frappe du pied droit passe à côté.

Apparemment, rien n’a souri aux sénégalais ce jeudi au Roazhon Park. Dix matches sans victoire (7 victoires, 3 nuls) depuis fin août: une sacrée série noire pour le Stade Rennais, à qui tout souriait en mai (victoire en Coupe de France) puis en août (leader de L1).

Wiwsport.com