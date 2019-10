En préparation pour la prochaine la Coupe du monde U17 qui va se dérouler au Brésil du 26 octobre au 17 novembre prochain, l’équipe nationale U17 du Sénégal vient gagner son deuxième match amical ce samedi.

Apres avoir logiquement dominé la sélection locale d’Esporte Clube Primevera ce jeudi sur le score de 3 buts à 0, le Sénégal remporte sa deuxième rencontre amicale devant le Brasilic.

Le milieu offensif de Génération Foot, Pape Matar Sarr a marqué un doublé durant ce match. Il a ouvert la marque sur penalty obtenu par Moustapha Diaw à la 9e minutes avant de corser l’addition à la 38e minutes.

Boubacar Cissokho d’Union sportif de Gorée a inscrit le 3e à la 65e minutes. Les Lions signent ainsi leur deuxième victoire en autant de match de préparation. Avec 6 buts marqués 0 encaissés, les coéquipiers de Mamadou Moustapha Diaw sont plus que jamais déterminés à aller au plus loin possible dans cette 18e édition de la coupe du monde U17.

Pour rappel , les lionceaux logent dans la poule D, en compagnie des USA, du Japon et des Pays Bas. Ils effectueront leur première sortie ce 27 octobre devant les Etats Unies.